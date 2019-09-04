СМИ: в следующем году Apple выпустит бюджетный смартфон

Американская корпорация Apple в следующем году намерена выпустить новую бюджетную модель Iphone. Это может произойти на фоне снижения продаж.

«Apple, теряющая долю на рынке смартфонов, планирует выпустить бюджетный iPhone следующей весной, чтобы привлечь покупателей на развивающихся рынках и вернуть себе позиции в Китае, которые заняли Huawei Technologies и другие конкуренты», — пишет Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные источники.

Новая модель станет первой бюджетной после выхода Iphone SE в 2016 году. Решений по поводу названия новой модели и ее цены пока нет, отмечает издание.

Три источника подтвердили, что размер нового смартфона будет соответствовать Iphone 8 с экраном в 4,7 дюйма. Также модель может быть оснащена более дешевым жидкокристаллическим дисплеем.

Ранее сообщалось, что южнокорейская компания Samsung начала разрабатывать свой второй смартфон с гибким экраном.

