В России могут перестать учить на токарей и слесарей

Министерство просвещения предложило остановить прием на ряд направлений и специальностей среднего профессионального образования с 2021 года.

В перечень попали девять профессий и 23 специальности, в том числе автомеханик, мастер отделочных строительных работ, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик.

Отмечается, что соответствующий проект приказа предписывает остановить с 2021 года прием по устаревшим программам и не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям, пишет «РИА Новости».

Это первый этап работы по обновлению перечня профессий и программ подготовки. В целом из списка уйдут около 100 профессий.

Ранее Министр труда РФ Максим Топилин подписал приказ, который разрешает женщинам работать дальнобойщиками, машинистами в метро, слесарями по ремонту автомобилей, парашютистами, рыбаками, трактористами и так далее.