Ак Барс Банк подарит смартфоны и ноутбуки самым активным клиентам

Ак Барс Банк запустил акцию «Фестиваль подарков с Visa». Клиенты банка могут выиграть денежные призы, смартфон iPhone XR или ноутбук MacBook Pro 13.



В акции принимают участие все владельцы кредитной карты Emotion. Шанс получить главный приз будет у тех клиентов, кто чаще других оплачивал покупки с помощью карты в период с 1 сентября по 31 декабря 2019 года. Каждая покупка должна быть на сумму не менее 300 рублей.

Победители первого месяца акции получат денежные призы, за второй и третий этап фестиваля Ак Барс Банк подарит самым активным клиентам 10 смартфонов iPhone XR 256Гб, а победители четвертого месяца получат 3 ноутбука MacBook Pro 13.

По карте Emotion Ак Барс Банка можно оформить кредитный лимит до 500 тысяч рублей, снимать наличные без комиссии и пользоваться беспроцентным периодом 55 дней. Также клиенты получают бесплатное обслуживание при обороте более 15 тысяч рублей в месяц и кешбэк 1,25%.

Срок акции 1.09.19 до 31.12.19. Подробнее об организаторе акции, условиях, порядке сроках и месте получения подарков можно узнать по ссылке.

ПАО «АК БАРС» БАНК

Партнерский материал