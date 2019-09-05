На реконструкцию автодороги Казань — Шемордан направят 615,4 млн рублей

Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ потратит 615,4 млн рублей на реконструкцию автодороги Казань — Шемордан в Пестречинском районе РТ.

Информация о закупке была размещена на сайте госзакупок 5 сентября. Аукцион по выбору подрядчика пройдет 13 сентября. Деньги на реконструкцию выделят из республиканского бюджета.

Согласно техзаданию, планируется реконструировать 4 549 километров дорог. Работы должны быть выполнены до 15 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что на выполнение работ по строительству левоповоротного съезда и разворотной петли на автомобильной дороге Казань — Шемордан в Пестречинском муниципальном районе РТ потратят 95 млн рублей. Протяженность участка — 0,8 км.