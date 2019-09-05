Анкетирование жильцов по программе «Наш двор» завершат 6 сентября

Фото: Ксения Жаркова

Анкетирование жителей Татарстана по реализации программы «Наш двор» завершат 6 сентября. Об этом журналистам рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. Анкетирование началось 2 сентября — волонтеры обходят дома и персонально вручают анкеты жильцам. В бланке один вопрос: «Какой из перечисленных видов работ вы считаете наиболее приоритетным?». Далее указаны виды работ, и напротив каждого необходимо поставить числа от 1 до 10.

Всего в Татарстане анкеты получат жители 12 121 многоквартирного дома. Жильцам будет необходимо заполнить бланк и в День голосования оставить его на избирательном участке в помещении, которое будет отведено для сбора анкет.