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В Башкирии купят коммунальную технику на 184,6 млн рублей

11:12, 22.08.2019
В Башкирии купят коммунальную технику на 184,6 млн рублей
Фото: ru.wikipedia.org

Государственный комитет Башкирии по мониторингу социально-экономического развития выбрал поставщика коммунальной техники на 184,68 млн рублей.

Аукцион состоялся вчера. Победителем выбрано ООО «Автолидер Север». Компания должна будет поставить технику в 28 районов Башкирии, а также в Нефтекамск и Янаул, сообщается на сайте госзакупок.

В перечь поставляемой техники входят 23 средних автогрейдеров, шесть колесных экскаваторов-погрузчиков и один тяжелый автогрейдер. Стоимость единицы составляет 4,9—9 млн рублей.

Общество Башкортостан
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