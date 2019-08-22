В Башкирии купят коммунальную технику на 184,6 млн рублей
Государственный комитет Башкирии по мониторингу социально-экономического развития выбрал поставщика коммунальной техники на 184,68 млн рублей.
Аукцион состоялся вчера. Победителем выбрано ООО «Автолидер Север». Компания должна будет поставить технику в 28 районов Башкирии, а также в Нефтекамск и Янаул, сообщается на сайте госзакупок.
В перечь поставляемой техники входят 23 средних автогрейдеров, шесть колесных экскаваторов-погрузчиков и один тяжелый автогрейдер. Стоимость единицы составляет 4,9—9 млн рублей.Общество Башкортостан
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