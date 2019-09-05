В Уфе директор фирмы пойдет под суд за невыплату зарплаты

Следственным отделом по Октябрьскому району Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего директора ООО «ОМИС» по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Следствием установлено, что на протяжении девяти месяцев с марта по ноябрь 2018 года, руководитель компании, ранее являвшийся также ее учредителем, зная о наличии задолженности по заработной плате перед своим работником (агентом по работе с населением по продаже комплектующих частей для домофонов), не приняло мер к ее погашению. Сумма задолженности составила более 450 тыс. рублей.

При этом, в указанный период предприятие располагало денежными средствами в сумме свыше 1,8 млн рублей, которые были направлены на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности предприятия, причем более 800 тыс. рублей были выплачены лично директору в счет погашения задолженности по беспроцентным займам предприятия, взятым у него самого, говорится на сайте Следкома РБ.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал. Обвинительное заключение по уголовному делу в ближайшее время будет направлено в суд.

Судя по имеющимся в сети данным, основной вид деятельности «ОМИС» — электрораспределительное оборудование и аппаратура контроля. В компании работает менее 10 человек.

Напомним, весной в Уфе за невыплату зарплаты работникам осудили директоров двух пекарен.