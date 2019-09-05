Бирская переправа в Башкирии с этого дня стала бесплатной

При пользовании Бирской переправой на реке Белой больше не будут взимать плату, рассказал у себя в соцсетях врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Ранее Хабиров писал о том, что жители республики жалуются на дороговизну этой переправы: проезд в обе стороны составлял 140 рублей. Как выяснилось, муниципалитет сдал переправу в аренду коммерческой фирме, которая и взимала плату. По словам Хабирова, эта фирма была связана с близкими родственниками одного из бывших глав района.

Напомним, что с сентября в автобусах «Башавтотранса» ввели «счастливый час»: возможность в течение часа проехать с пересадкой, заплатив за билет только один раз.

