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Бирская переправа в Башкирии с этого дня стала бесплатной

08:48, 05.09.2019
Бирская переправа в Башкирии с этого дня стала бесплатной
Фото: vk.com/radiyhabirov

При пользовании Бирской переправой на реке Белой больше не будут взимать плату, рассказал у себя в соцсетях врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Ранее Хабиров писал о том, что жители республики жалуются на дороговизну этой переправы: проезд в обе стороны составлял 140 рублей. Как выяснилось, муниципалитет сдал переправу в аренду коммерческой фирме, которая и взимала плату. По словам Хабирова, эта фирма была связана с близкими родственниками одного из бывших глав района.

Напомним, что с сентября в автобусах «Башавтотранса» ввели «счастливый час»: возможность в течение часа проехать с пересадкой, заплатив за билет только один раз.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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