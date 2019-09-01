В автобусах «Башавтотранса» с этого дня вводится «счастливый час»

Сегодня во всех автобусах «Башавтотранса» вводится так называемый «счастливый час». Это подтвердил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Идея «счастливого часа» заключается в том, что по карте «Алга» в автобусах можно будет ездить по Уфе на городских маршрутах с пересадками по одному билету в течение 60 минут. Сейчас прорабатываются вопросы о таком же часе между автобусами «Башавтотранса» и остальными видами общественного транспорта.

Хабиров также напомнил, что с этого дня все административные центры с сегодняшнего дня соединены автобусами Башавтотранса с Уфой. «Автобусов пока не так много, как хотелось бы, но все же у людей появляется альтернатива — ехать с полулегальным камикадзе на убитой маршрутке или с надежным перевозчиком, соблюдающим все нормы», — написал он у себя в соцсетях.

Напомним, «Башавтотранс» также последовательно наращивает парк автобусов, о чем Хабиров регулярно отчитывается в социальных сетях.