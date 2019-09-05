Прокуратура и Следком увеличили требования к экс-главе Марий Эл на 600 млн рублей

Генпрокуратура и Следственный комитет увеличили исковые требования к бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову. Правоохранительные органы дополнительно выявили незадекларированные активы экс-губернатора на 577 млн рублей.

При этом предметом иска и так изначально являлось имущество на 1,5 млрд рублей. Среди этого имущества, которое прокуратура через суд требует конфисковать в доход государства, — 120 объектов недвижимости, средства в наличных деньгах и на счетах в банке, акции предприятий, 16 автомобилей, дорогие часы и драгоценности. Часть этих активов принадлежит не лично Маркелову, а его родственникам и знакомым.

Требования предъявляли в рамках гражданского процесса в Нижегородском райсуде Нижнего Новгорода. При этом, как напоминает «Коммерсант», Маркелов участвует и в уголовном процессе в том же суде: его обвиняют в получении взятки в 235,2 млн рублей за лоббирование интересов птицефабрики «Акашевская». Гендиректор фабрики Николай Криваш находится в розыске.

Напомним, что Маркелов не признал вину в получении взятки.