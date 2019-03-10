Йошкар-Олинские художники занялись разработкой первого марийского комикса

Художники из Йошкар-Олы анонсировали выпуск первого марийского комикса. Он должен включить в себя элементы народной мифологии и фольклора.

Авторы проекта считают, что он может стать уникальным турпродуктом и визитной карточкой региона.

«Запуская проект «Герои Красного города», наша команда попыталась, используя новые инструменты, познакомить читателей с мифологией народа мари», — пишет команда марийского комикса в своем анонсе.

Художники рассчитывают создать около десяти комиксов в стилистике киберпанка по 2025 страниц каждый, а затем объединить их в книгу.

Все цели проекта крутятся вокруг популяризации марийской культуры.