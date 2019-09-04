Алина Загитова провела открытую тренировку в центре Москвы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди одиночниц Алина Загитова провела открытую тренировку на Андреевском мосту в московском парке Горького.

Занятие включало в себя динамические и статические упражнения, в том числе прыжки, выпады в стороны и планки. При этом Алина старалась подбадривать всех словами: «Молодцы! У вас отлично получается!»

Во время демонстрации боковой планки фигуристка заметила, что это особенно сложное упражнение. «Здесь вам должно быть тяжело. Поэтому если вам правда тяжело — вы все делаете правильно», — приводит слова Загитовой «Матч ТВ».

Напомним, новый сезон для российских фигуристок начнется 7 и 8 сентября на открытых прокатах сборной России в Москве.