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Алина Загитова провела открытую тренировку в центре Москвы

17:23, 04.09.2019
Алина Загитова провела открытую тренировку в центре Москвы
Фото: instagram.com/teamzagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди одиночниц Алина Загитова провела открытую тренировку на Андреевском мосту в московском парке Горького.

Занятие включало в себя динамические и статические упражнения, в том числе прыжки, выпады в стороны и планки. При этом Алина старалась подбадривать всех словами: «Молодцы! У вас отлично получается!»

Во время демонстрации боковой планки фигуристка заметила, что это особенно сложное упражнение. «Здесь вам должно быть тяжело. Поэтому если вам правда тяжело — вы все делаете правильно», — приводит слова Загитовой «Матч ТВ».

Напомним, новый сезон для российских фигуристок начнется 7 и 8 сентября на открытых прокатах сборной России в Москве.

СпортФигурное катаниеОбщество
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