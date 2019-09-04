В Уфимском авиационном институте представили нового ректора

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Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин представил коллективу Уфимского государственного авиационного технического университета нового врио ректора вуза Сергея Новикова.

«Сергей Владимирович — выпускник УГАТУ в третьем поколении, имеет большой педагогический стаж работы в вузе. Знаю его много лет как эффективного управленца с большим опытом работы на руководящих должностях в органах государственной власти. Он сможет сделать новые важные шаги по дальнейшему развитию университета», — цитирует Сидякина «Башинформ».

Новый ректор должен заняться укреплением материальной базы и социальной инфраструктуры учреждения, внедрением современных образовательных технологий, а также обновлением профессорско-преподавательского состава.

Ранее сообщалось, что Николай Криони покинет пост ректора Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ). Временно кресло руководителя вуза займет экс-глава Минэкономразвития РБ Сергей Новиков.