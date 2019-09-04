Алексей Песошин встретился с генконсулом Казахстана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился сегодня в доме правительства РТ с генеральным консулом Казахстана Жанболатом Мурзалиным. Они обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества между Татарстаном и Казахстаном.

Песошин передал слова благодарности премьер-министру Казахстана Аскару Мамину за участие в церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани, сообщает пресс-служба президента республики.

Напомним, Жанболат Мурзалин вступил в должность генконсула Казахстана в июле 2019 года, сменив на этом посту Еркина Тукумова. В августе он встречался с Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым.