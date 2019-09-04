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РФС поможет «Ростову» решить проблему с управляющей компанией «Ростов Арены»

11:09, 04.09.2019
РФС поможет «Ростову» решить проблему с управляющей компанией «Ростов Арены»
Фото: rusfootball.info

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал конфликт между клубом «Ростов» и управляющей компанией стадиона «Ростов Арена».

«Мы в курсе этой ситуации. Надеемся, что лига найдет решение. Если не получится, то эта ситуация на контроле у нас. Если в ближайшее время ничего не произойдет, то придется вмешаться РФС», — передает слова Дюкова Sport24.

Напомним, управляющая компания предложила «Ростову» расторгнуть договор аренды нового стадиона и заблокировала доступ на «Ростов Арену» сотрудникам клуба.

СпортФутбол
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