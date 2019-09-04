РФС поможет «Ростову» решить проблему с управляющей компанией «Ростов Арены»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал конфликт между клубом «Ростов» и управляющей компанией стадиона «Ростов Арена».

«Мы в курсе этой ситуации. Надеемся, что лига найдет решение. Если не получится, то эта ситуация на контроле у нас. Если в ближайшее время ничего не произойдет, то придется вмешаться РФС», — передает слова Дюкова Sport24.

Напомним, управляющая компания предложила «Ростову» расторгнуть договор аренды нового стадиона и заблокировала доступ на «Ростов Арену» сотрудникам клуба.