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В Татарстане мужчину осудили на три года за кражу пожертвований из мечети

10:22, 04.09.2019
В Татарстане мужчину осудили на три года за кражу пожертвований из мечети
Фото: pexels.com

В Татарстане 41-летний мужчина осужден на 3 года за кражу пожертвований из мечети в селе Альмендерово Апастовского района.

Следствием установлено, что в конце мая этого года мужчина, будучи пьяным, ночью пробрался в сельскую мечеть «Нур-Шариф» и украл 113 тыс. рублей пожертвований.

Также в начале июня он похитил 500 рублей и товары на 691 рубль из магазина «Тан» в селе Бурнашево.

Свою вину подсудимый признал и частично возместил ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Происшествия Татарстан
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