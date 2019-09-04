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КХЛ. «Салават Юлаев» вновь сыграет в Китае, «Нефтехимик» в гостях встретится с «Сочи»

09:48, 04.09.2019
КХЛ. «Салават Юлаев» вновь сыграет в Китае, «Нефтехимик» в гостях встретится с «Сочи»
Фото: vk.com/hcsalavat

Сегодня, 4 сентября, в Континентальной хоккейной лиге пройдут очередные матчи регулярного первенства.

Уфимский «Салават Юлаев» проведет второй матч к ряду с китайским «Куньлунем», «Нефтехимик» в гостях сразится с «Сочи», а главная игра дня пройдет в Ярославле, где местный «Локомотив» встретится с московским «Спартаком».

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Куньлунь» — «Салават Юлаев» — 14.30
«Трактор» — СКА — 17.00
«Металлург» Мг — «Северсталь» — 17.00
«Автомобилист» — «Витязь» — 17.00
«Локомотив» — «Спартак» — 19.00
«Динамо» Рига — «Торпедо» — 19.30
«Сочи» — «Нефтехимик» — 19.30
«Динамо» Москва — «Динамо» Минск — 19.30

Начало матчей указано по московскому времени

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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