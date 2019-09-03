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Профессор КФУ рассказал, когда в Татарстан придет бабье лето

15:10, 03.09.2019
Профессор КФУ рассказал, когда в Татарстан придет бабье лето
Фото: pixabay.com

Бабье лето придет в Татарстан после холодов и дождей в середине сентября. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ профессор Юрий Переведенцев.

По его словам, сейчас теплая погода является своеобразным продолжением прохладного лета.

В Татарстане же бабье лето — это сухая, теплая погода с температурами до 20—25 градусов тепла, которая устанавливается на срок до нескольких недель. Сам период непостоянный и может проявляться не единожды, поэтому осенью можно ожидать несколько возвратов к хорошей и теплой погоде, пишет «Татар-информ».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей европейской части России ожидает бабье лето в сентябре.

Общество Татарстан
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