Шуфутинский объяснил популярность песни про 3 сентября
Певец Михаил Шуфутинский выразил мнение, что популярность песни про 3 сентября не связана с мемами.
«Плохую песню никакой мем не спасёт и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит», — цитирует его RT.
Он добавил, что исполняет песню на каждом концерте.
Напомним, 3 сентября ежегодно становится поводом для мемов в честь одноименной песни Михаила Шуфутинского. Сегодня к традиционному флешмобу уже присоединился президент Татарстана Рустам Минниханов.ОбществоКультура
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