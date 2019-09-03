Шуфутинский объяснил популярность песни про 3 сентября

Певец Михаил Шуфутинский выразил мнение, что популярность песни про 3 сентября не связана с мемами.



«Плохую песню никакой мем не спасёт и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит», — цитирует его RT.



Он добавил, что исполняет песню на каждом концерте.

Напомним, 3 сентября ежегодно становится поводом для мемов в честь одноименной песни Михаила Шуфутинского. Сегодня к традиционному флешмобу уже присоединился президент Татарстана Рустам Минниханов.