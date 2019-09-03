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Шуфутинский объяснил популярность песни про 3 сентября

13:59, 03.09.2019
Шуфутинский объяснил популярность песни про 3 сентября
Фото: instagram.com/mikhail.shufutinsky

Певец Михаил Шуфутинский выразил мнение, что популярность песни про 3 сентября не связана с мемами.

«Плохую песню никакой мем не спасёт и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит», — цитирует его RT.

Он добавил, что исполняет песню на каждом концерте.

Напомним, 3 сентября ежегодно становится поводом для мемов в честь одноименной песни Михаила Шуфутинского. Сегодня к традиционному флешмобу уже присоединился президент Татарстана Рустам Минниханов.

ОбществоКультура
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