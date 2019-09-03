Ипотечная ставка в Ак Барс Банке снизилась до 8,8% годовых
Ак Барс Банк снизил процентные ставки на ипотеку для физических лиц, а
также упростил условия предоставления пакета документов.
Приобрести квартиру на этапе строительства и на вторичном рынке теперь
можно по ставке от 8,8% годовых. Предложение действует для держателей
зарплатной карты и при внесении заемщиком первоначального взноса от 20 до
80%. Для ключевых компаний-партнеров процентная ставка составит от 9%
годовых при внесении заемщиком первоначального взноса от 20 до 80%.
Рефинансирование ипотечного кредит доступно по ставке от 9,2%.
Срок кредитования составляет от 1 года до 25 лет, минимальная сумма кредита
— 500 000 рублей.
Срок действия ипотечного сертификата увеличился с 60 до 90 календарных
дней.
Ознакомиться с новыми условиями оформления ипотеки и подать заявку на
кредит можно на сайте банка.
ПАО «АК БАРС» БАНК
Партнерский материалЭкономикаБанки Татарстан
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