Ипотечная ставка в Ак Барс Банке снизилась до 8,8% годовых

Ак Барс Банк снизил процентные ставки на ипотеку для физических лиц, а

также упростил условия предоставления пакета документов.



Приобрести квартиру на этапе строительства и на вторичном рынке теперь

можно по ставке от 8,8% годовых. Предложение действует для держателей

зарплатной карты и при внесении заемщиком первоначального взноса от 20 до

80%. Для ключевых компаний-партнеров процентная ставка составит от 9%

годовых при внесении заемщиком первоначального взноса от 20 до 80%.

Рефинансирование ипотечного кредит доступно по ставке от 9,2%.



Срок кредитования составляет от 1 года до 25 лет, минимальная сумма кредита

— 500 000 рублей.



Срок действия ипотечного сертификата увеличился с 60 до 90 календарных

дней.



Ознакомиться с новыми условиями оформления ипотеки и подать заявку на

кредит можно на сайте банка.



ПАО «АК БАРС» БАНК

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