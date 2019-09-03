Клубы РПЛ летом потратили на футболистов около €230 млн

Вчера в полночь официально закрылось летнее трансферное окно для европейских команд.

По итогам трансферного периода клубы российской премьер-лиги (РПЛ) потратили на приобретение новых футболистов около 230 млн евро, сообщает сайт Transfermarkt. Всего командами было оформлено сделок по 222 игрокам.

Самым дорогим трансфером стал переход полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит». Питерский клуб выложил за футболиста 40 млн евро. На данный момент бразильский полузащитник, приобретенный в начале августа, восстанавливается от полученной травмы.

В тройку самых дорогих покупок также вошли нападающий «Динамо» Максимиллиан Филипп, за которого уплачено 20 млн евро, и полузащитник «Спартака» Гус Тиль, обошедшийся «красно-белым» в 18 млн евро.

В десятку крупных сделок по лиге вошли две сделки «Спартака» по продаже полузащитника Фернандо в Китай (9,6 млн евро) и нападающего Зе Луиша в «Порту» (8,5 млн евро).

По сумме доходов и расходов на трансферы клубы РПЛ получили убыток в размере 152,5 млн евро.