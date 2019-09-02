40 общественных организаций призвали жителей поддержать Татарстанскую «Единую Россию» на выборах Госсовета РТ

В понедельник, 2 сентября, представители 40 общественных организаций обратились к жителям республики с открытым письмом в поддержку партии «Единая Россия» на выборах Госсовета РТ шестого созыва.

«Друзья! Татарстанцы!

Наша республика уникальна. Здесь мы живем и работаем вместе, одной дружной многонациональной семьей. Мы бережем традиции наших предков и смело смотрим в будущее, не боимся внедрять новые современные технологии и подходы к работе. Именно поэтому Татарстан — это регион-лидер, пример для других. Нам есть чем гордиться и есть что беречь.

Все это могло осуществиться только силами сплоченной команды — республиканской и местной, исполнительной и законодательной власти. А самое главное — при поддержке людей, тружеников нашей земли.

Сберечь эти достижения и продолжить двигаться вперед мы можем если сохраним эффективную команду единомышленников. А для этого нужна ваша поддержка на этих выборах. Нужна поддержка «Единой России».

Мы — представители 50 общественных объединений Татарстана: молодежные и ветеранские организации, благотворительные и волонтерские сообщества, профессиональные союзы, трудовые коллективы, религиозные и национальные объединения. Все мы разные и решаем различные задачи. Но все мы объединились сегодня для того, чтобы поддержать кандидатов партии «Единая Россия», которые знаем и которым доверяем.

Татарстанская «Единая Россия» защищает интересы простых людей и помогает общественным сообществам продвигать законодательные инициативы, поддерживает социально значимые проекты. Партия — эффективный инструмент для республики и для каждого жителя. И этот инструмент — нужен нам всем, он нужен Татарстану — особенно сейчас. Проголосовать 8 сентября за «Единую Россию» — значит, проголосовать за нашу республику.

Поэтому 8 сентября мы просим вас обязательно прийти на избирательный участок и отдать голос в поддержку «Единой России»!

РОО «Защита прав потребителей»

Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» (г. Казань)

Благотворительный фонд «Сила в детях»

Благотворительный фонд «ДаДобро»

Татарстанское региональное отделение Русского географического общества

Татарстанское отделение «Союза пенсионеров России»

РОО «Многодетные семьи РТ»

Общественное объединение «Молодые ученые и специалисты г. Казани»

РООРДИ «Забота»

РОД «Татарстан-новый век»

«Союз садоводов Республики Татарстан»

ДОСААФ РТ

Фонд Ресоциализации РТ

Союз велосипедистов РТ

Союз художников РТ

НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ».

Российского Союза ветеранов Афганистана по РТ

Общество инвалидов РТ

Федерация профсоюзов РТ

ТРОД «Женские инициативы»

и другие.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».