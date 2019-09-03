Казанцам бесплатно раздадут две тысячи саженцев деревьев

В рамках ежегодной акции «Миллион деревьев Казани» жителям города бесплатно раздадут две тысячи саженцев. В этом году акция пройдет 20 сентября. Получить саженцы, в том числе ценного сибирского кедра, горожане смогут получить в Старо-Татарской слободе по адресу: ул. Каюма Насыри, 10, с 15.00 до 19.00.

Помимо этого, всех участников акции организаторы научат правильно сажать деревья в городской среде, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Казани.

Для участия в акции необходимо вступить в официальную группу движения в социальных сетях и сделать репост записи о раздаче деревьев.

Напомним, ранее стало известно, что для восстановления лесов Татарстана вырастят более 30 млн саженцев. Посадочный материал заготавливается в рамках нацпроекта «Экология» в Татарстане.