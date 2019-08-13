Для восстановления лесов Татарстана вырастят более 30 млн саженцев

Для проведения лесовосстановления в Татарстане в прошлом году в 51 лесном питомнике было выращено более 30,3 млн штук стандартного посадочного материала. В этом году планируется вырастить такое же количество сеянцев и саженцев, рассказали сегодня на пресс-конференции, посвященной нацпроекту «Экология» в Татарстане.

Также в рамках нацпроекта заготовят более 11,4 тыс. кг семян основных лесообразующих пород. На сегодняшний день собрано 879 кг семян (8% от плана).

«Реальное время» подробно писало о том, как реализуется в республике нацпроект «Экология». Его бюджет составляет 5,8 млрд рублей, и основная часть этих денег уйдет на оздоровление Волги. Однако в будущем в нацпроект могут добавить работы по рекультивации свалок.

