Марат Ахметов: «В условиях современных вызовов особое внимание уделяется межпарламентской дипломатии»

Дата связана с открытием первой конференции Межпарламентского союза

Фото: Артем Дергунов

Исполняющий обязанности председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов поздравил жителей региона с Международным днем парламентаризма.

— Эта относительно новая, но уже значимая дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году по инициативе России. Она связана с открытием первой конференции Межпарламентского союза — старейшего объединения законодателей мира, состоявшейся в 1889 году и положившей начало международному парламентскому движению, — говорится в его поздравлении.

Ахметов отметил, что институт представительного народовластия в настоящее время эффективно отражает интересы различных социальных групп и политических сил, содействуя поддержанию конструктивного диалога и ответственному законотворчеству. По его словам, именно парламент устанавливает стратегию долгосрочного развития и принимает ключевые решения.

— В условиях современных вызовов особое внимание уделяется межпарламентской дипломатии как мощному инструменту снижения глобальной напряженности и формирования справедливого многополярного миропорядка. Несмотря на все препятствия, наша страна последовательно развивает взаимовыгодные контакты с государствами и их объединениями, которые разделяют стремление к стабильному и безопасному будущему, — подчеркнул исполняющий обязанности председателя Госсовета РТ.

Он также добавил, что и депутатский корпус Татарстана вносит свой значимый вклад в реализацию этих принципов.

В завершение он пожелал всем здоровья, мира и благополучия, а коллегам — успехов в их созидательной деятельности на благо России.

Ранее в казанском поселке Мирный прошел Сабантуй. На площадке развернулись 11 национальных подворий районов Татарстана, выступили более 2 тысяч артистов, а главным событием стал театрализованный пролог. Площадку посетили раис Татарстана и мэр Казани, которые осмотрели подворья и поздравили собравшихся. Гостей встречали угощениями, народными играми, борьбой корэш и яркой концертной программой. Самые яркие кадры — в фоторепортаже «Реального времени».



Никита Егоров