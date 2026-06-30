Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов
Местами небольшой и умеренный дождь
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь, в отдельных восточных районах сильный. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северный, северо-западный 8—13 м/с, порывами 17—22 м/с. Температура составит от +18 до +23 градусов.
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