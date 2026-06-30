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Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов

07:00, 30.06.2026

Местами небольшой и умеренный дождь

Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов
Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь, в отдельных восточных районах сильный. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-западный 8—13 м/с, порывами 17—22 м/с. Температура составит от +18 до +23 градусов.

Галия Гарифуллина

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