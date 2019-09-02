В Уфе Сбербанк может снизить стоимость недостроенного ресторанного комплекса почти на 100 млн рублей

Сбербанк готов продать «Лидер сити» значительно ниже первоначальной цены. Стоимость недостроенного ресторанного комплекса с 234 млн до 148 млн рублей.

Цена отсечения по объекту — 137,3 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Однако эксперты считают, что инвесторы согласятся приобрести комплекс при цене в 100 млн рублей, поскольку на завершение объекта потребуется около 200 млн рублей.

Компания Сергея Белкина «Лидер групп» покупала у Сбербанка здание бывшего ресторана «Тинькофф» (также было клубом «Аэросити») в 2013 году. Группа планировала провести реконструкцию объекта и открыть крупный ресторанный комплекс с заведениями разной концепции. Объем вложений в предприятие в 2013 году оценивался в 100 млн рублей. Однако Белкин, который был поручителем по кредитам Сбербанка, признан банкротом.