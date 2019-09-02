Кабмин Татарстана заплатит 500 тысяч рублей за соцопрос об удовлетворенности населения услугами
В кабмине Татарстана подвели итоги аукциона по проведению опроса об удовлетворенности населения качеством услуг в социальной сфере. Контракт выполнит ООО «Эмпирика» за 498 тысяч рублей.
Начальная цена составляла 1,2 млн рублей. Таким образом власти республики смогли сэкономить более 50% заложенных на исследование денег.
Вторым кандидатом было ООО «АБВ», запросившее за работу 750 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при кабинете министров РТ».ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым