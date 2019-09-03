«Совкомбанк» купил права требования «Татфондбанка» за 1,1 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий «Татфондбанка», сообщило о результатах торгов по продаже имущества кредитной организации. «Совкомбанк» заплатил 1,13 млрд рублей за права требования к 1 319 физлицам.

«Заинтересованность победителя торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует», — говорится в сообщении АСВ.

Из заметки о начале торгов следует, что на аукцион выставлялись долги физлиц суммой 1,24 млрд рублей. Должники проживают в Татарстане, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Саратовской и Свердловской областях, а также Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.