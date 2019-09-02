Сборная России по баскетболу одолела Корею и вышла из группы на чемпионате мира

Сборная России по баскетболу в рамках группового этапа чемпионата мира одолела команду Южной Кореи со счетом 87:73.

Самыми результативными в составе россиян стали Андрей Воронцевич и Виталий Фридзон, набравшие по 13 очков. У корейцев больше всех набрал Гуна Ра — 19 очков.



Благодаря этой победе подопечные Сергея Базаревича досрочно гарантировали себе выход из группы в следующий раунд мирового первенства.