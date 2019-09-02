СМИ со всего мира выпустили более 6,6 тыс. публикации о WorldSkills Kazan 2019

Журналисты со всего мира выпустили более 6,6 тыс. публикации о чемпионате рабочих профессий WorldSkills, который проводился в Казани.

Также масштабное мероприятие упоминалось в соцсетях более 45 тыс. раз, ему было посвящено 18 часов трансляции на телевидении и 34 часа эфиров в интернете.

«Это были очень позитивные отзывы, в которых отмечалась хорошая организация, красота и комфортность города, гостеприимство казанцев и дружелюбное отношение к болельщикам», — рассказал первый заместитель руководителя исполкома Рустам Гафаров на деловом понедельнике в мэрии.

Ранее сообщалось, что в мэрии назвали призеров 45-го Мирового чемпионата WorldSkills из числа жителей Казани. Они принесли в общий зачет российской сборной две медали (одно серебро и одну бронзу) и пять медальонов.

