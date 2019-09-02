В мэрии озвучили имена казанских медалистов WorldSkills

Сегодня на деловом понедельнике в мэрии назвали призеров 45-го Мирового чемпионата WorldSkills из числа жителей Казани. Они принесли в общий зачет российской сборной две медали (одно «серебро» и одну «бронзу») и пять медальонов.

«Серебро» в компетенции «Информационные кабельные сети» завоевал студент Казанского техникума информационных технологий и связи Ислам Нигматуллин, еще двое студентов этого техникума — Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов — получили «бронзу» в компетенции «Мобильная роботехника».

Награды также получили: казанский студент Тимерлан Рахматуллин, признанный лучшим в разработке мобильных приложений в категории Future Skills, учащаяся Казанского колледжа технологии и дизайна Виктория Малецкова, занявшая первое место в компетенции «Цифровой модельер», студент Казанского технологического колледжа Никита Барышев, отличившийся в промышленном дизайне, передает корреспондент «Реального времени» с совещания в мэрии.

Студенты Казанского национального исследовательского технологического университета Никита Семин и Ренат Ахметшарипов завоевали «бронзу» в компетенции Future Skills «Технология композитов». А команда сотрудников Казанского вертолетного завода, в состав которой вошли Тагир Гифиятуллин, Денис Мамедов, Суфият Гарифуллина, Дмитрий Исаков, Антон Полянин, Анастасия Чернова, Евгений Сороколетов, Георгий Пискунов, завоевала «золото» в общекомандной компетенции «Управление жизненным циклом».

Напомним, всего российская сборная на чемпионате WorldSkills завоевала 14 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали, а также 25 медальонов за профессионализм. В состав национальной сборной от Татарстана вошли 15 конкурсантов (участники в возрасте от 16 до 22 лет). Еще 4 участника из РТ представили Россию в номинацию «Ворлдскиллс Юниоры» (возрастная группа 12-16 лет), а 15 конкурсантов — в Future Skills.