Металлоценовый полиэтилен «Казаньоргсинтеза» получил Гран-при на Татарстанском нефтегазохимическом форуме

Фото: Владимир Туник

В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум, посвященный 300-летию горного и промышленного надзора России. ПАО «Казаньоргсинтез» представило свою продукции на XXVI международной специализированной выставке «Нефть, газ. Нефтехимия», проходящей в рамках форума. Главная новинка ПАО «Казаньоргсинтез» — металлоценовый линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) марки F2010M. За этот продукт предприятие получило Гран-при в номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками».

Продукт был выведен на рынок в апреле этого года. «Казаньоргсинтез» стал единственным российским производителем металлоценового полиэтилена. Награду из рук президента Республики Татарстан Рустама Минниханова получил Фарид Минигулов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез». Во время презентации стенда он рассказал главе республики о продукте.

— Новая марка позволяет выпускать более качественные пленки и различные изделия. В этом году мы получили около 2 тыс. тонн промышленной партии металлоценового катализатора. На следующий год планируем произвести порядка 20 тыс. тонн, — рассказал Фарид Минигулов.

Рустам Минниханов высоко оценил продукцию ПАО «Казаньоргсинтез».

Металлоценовый линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) марок F2010M и F2030M производства ПАО «Казаньоргсинтез» применятся для производства пленок различной толщины для упаковки, хранения, транспортировки товаров (изделий), изготовления мешков, эксплуатируемых в тяжелых условиях. Такие пленки характеризуются высокой прочностью при растяжении и высокой стойкостью к проколам.

Новый продукт уже получил высокие оценки покупателей. Продукция была реализована как на внутреннем рынке РФ, так и на зарубежных. По отзывам потребителей, отечественный LLDPE ничуть не уступает импортным аналогам. До конца года запланировано произвести еще 5—7 тысяч тонн металлоценового линейного полиэтилена, что позволит заместить около 30—35% месячного потребления импортного продукта на внутреннем рынке РФ.