В доме-музее Аксенова прошел вечер памяти Сергея Говорухина

Накануне в доме-музее Василия Аксенова прошел вечер памяти, посвященный кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру и писателю Сергею Говорухину. 1 сентября сыну режиссера Станислава Говорухина и актрисы Юноны Каревой исполнилось бы 58 лет. Ведущим вечера выступил друг Сергея Говорухина актер Качаловского театра Вадим Кешнер.

В рамках вечера студенты Казанского театрального училища читали прозаические миниатюры Говорухина.

Сергей Говорухин родился 1 сентября 1961 года в Харькове. Детство и юность провел в Казани. В 1988 окончил сценарный факультет ВГИКа. С 1994 по 2005 год в качестве военного корреспондента участвовал в боевых действиях на территории Таджикистана, Чечни, Афганистана и Югославии.

Дебютировал в 1997 году художественно-публицистическим фильмом «Прокляты и забыты» в соавторстве с Инной Ванеевой. Является также режиссером, сценаристом и продюсером фильмов «Никто, кроме нас…» (2008) и «Земля людей» (2011). Автор сборников прозы «Мутный материк», «Никто, кроме нас…», «Со мной и без меня», «Прозрачные леса под Люксембургом». Умер в 2011 году после инсульта, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. В настоящее время инициативная группа собирает средства на памятник Говорухину из гранита.

Напомним, в конце августа стало известно о продаже здания, в котором находится музей имени Василия Аксенова. По словам собственника, музей от этого не пострадает, так как находится под охраной государства — под него выделен отдельный кадастр.