Центробанк предложил передать правительству функции куратора техосмотра

Банк России предложил передать функции куратора техосмотра автомобилей правительству. Сейчас за это ответственность несет Российский союз автостраховщиков (РСА).



Регулятор опасается, что из-за отсутствия у РСА «фактических и финансовых возможностей» рынок техосмотра по новым правилам будет дестабилизирован. Это, в свою очередь, повлечет новый дефицит полисов ОСАГО, пишет «Коммерсант».



В обязанности РСА входит аккредитация операторов техосмотра и надзор за их деятельностью, с июня 2020 года аккредитацию будут проводить только в виде выездной проверки по месту нахождения пункта. Всего в стране 5,2 тысячи таких пунктов, и представителям РСА придется посетить каждый из них. Получить новую аккредитацию операторы должны до июня 2021 года.



Ранее сообщалось, что эксперты подготовят для правительства проект распоряжения, которое ужесточит правила проведения техосмотра. Предполагается ввести обязанность проверки работоспособности устройств вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.