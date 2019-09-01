По всей Франции наблюдаются задержки авиарейсов из-за компьютерного сбоя

Во Франции произошел сбой в системе представления планов полетов, что привело к массовым задержкам рейсов на всей территории страны.

Инцидент случился 02:30 (03:30 мск). Работу системы удалось восстановить после 11:30 (12:30 мск). На данный выясняются причины этого ЧП.

Компьютерный сбой привел к задержкам на всех рейсах от получаса до полутора часов. Учитывая трафик во французских аэропортах, а также накопившиеся сдвиги в расписании, задержки должны постепенно уменьшиться в течение дня, пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC).