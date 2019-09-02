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Сегодня в Татарстане местами ожидается небольшой дождь и до +17

04:31, 02.09.2019
Сегодня в Татарстане местами ожидается небольшой дождь и до +17
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 2 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем — от +12°С до 17°С. В Казани днем ожидается от +15°С до 17°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +12°С до 15°С.

Ранее МЧС предупредило татарстанцев о тумане.

Общество Татарстан
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