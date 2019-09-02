Сегодня в Татарстане местами ожидается небольшой дождь и до +17
В понедельник, 2 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Максимальная температура днем — от +12°С до 17°С. В Казани днем ожидается от +15°С до 17°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +12°С до 15°С.
Ранее МЧС предупредило татарстанцев о тумане.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым