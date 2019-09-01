В России открыли новое президентское кадетское училище

Сегодня в Кемерово прошла церемония открытия президентского кадетского училища. Воспитанниками училища стали 360 кадет пятых, шестых и седьмых классов.

Училище начали строить по поручению президента России Владимира Путина в 2018 году. Таким образом, училище возвели всего за 272 дня. Помимо собственно учебно-административного корпуса с актовым залом училище включает в себя столовую на 900 мест, плац для построения, спальный корпус на 360 мест, медпункт и спортивную инфраструктуру.

В дальнейшем на территории училища построят еще два спальных корпуса на 480 мест, спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном. После окончательного завершения строительства здесь будут жить и учиться 840 человек, передает ТАСС.

Напомним, год назад кадетскому корпусу в Нижнекамске подарили танк Т-64.