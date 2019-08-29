Новшества сентября: «сексвоспитание» школьников, закон о «билетной мафии» и регистрация дронов

Обзор ключевых изменений законодательства с 1 сентября 2019 года

В сентябре россиян ждет масса важных новшеств и перемен. Многие из них ввиду начала учебного года касаются школьников. Так, в восьми пилотных регионах (Татарстан в их числе) учеников впервые обучат «культурным нормативам», чтобы подтянуть знания в области искусств. Кроме того, в ряде субъектов добавятся часы «родного языка», а где-то и вовсе могут ввести новый предмет — «сексуальное воспитание». Новый закон, который вступит с 1 сентября, по задумке авторов, должен пресечь действия «билетной мафии». Еще один документ обязал граждан регистрировать дроны и получать разрешение на их полеты. С этого же месяца появится возможность оформлять ДТП без вызова гаишников — по европротоколу через «Госуслуги». Подробнее об этих и других новшествах сентября — в подборке газеты «Реальное время».

Школьников научат «культурным нормативам» и «родному языку»

Существенные изменения — которые ряд СМИ называют чуть ли не небывалыми за последние 20 лет — коснутся школы. Во-первых, с сентября 2019 года начнут преподавать предмет «культурные нормативы», чтобы дети стали «лучше разбираться в российской культуре». Для начальных классов введение тестирования по таким нормативам должно помочь в подготовке к курсу самой российской истории. Для этого школьники будут посещать музеи, выставки, концерты и другие культурные мероприятия. Проект пока пилотный и необязательный — но Татарстан в него уже попал.

Одновременно увеличится и загруженность школьников на три академических часа, которые пойдут на преподавание новых дисциплин по программе «Народные предметы»: «родной язык», «родная литература» и «чтение на народном языке». Новшества коснутся не всех регионов России, но в пилотную программу Татарстан опять-таки попал (из ПФО попали также Пензенская и Саратовская области).

В-третьих, возможно, необязательным станет изучение второго иностранного языка, что изначально было непросто реализовать, учитывая сложности школ с кадровым вопросом (второй иностранный язык предполагалось преподавать с 5 по 9 класс).

Три академических часа пойдут на преподавание новых дисциплин по программе «Народные предметы»: «родной язык», «родная литература» и «чтение на народном языке». Фото Максима Платонова

А также шахматам, астрономии и, возможно, «сексуальному воспитанию»

В-четвертых, школьников с 1 сентября 2019 года начнут еще и обучать шахматам, которые, по мысли сторонников новой реформы, должны будут «развивать у детей логическое мышление и способность думать на несколько шагов вперед». Отметим, что шахматы и второй иностранный вводили пилотно в отдельных регионах в 2017—2018 годах, теперь практика по шахматам распространится на все российские школы.

Шахматам начнут обучать с первого класса. Обязательными теперь станут и уроки астрономии в курсе физики старших классов. В качестве пилотного проекта в ряде регионов (пока неизвестно, каких) будут введены уроки психологии, которые будут в себя включать и «сексуальное воспитание», на которым школьникам будут рассказать о физиологических изменениях, происходящих с возрастом, и так далее.

Школы станут охранять по ГОСТу

Помимо прочего, 1 сентября вводится ГОСТ по охране школ, стандарт направлен «на обеспечение безопасности учащихся и персонала во время пребывания на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, минимизацию рисков совершения преступлений на объектах образования и введения единых требований к оказанию охранных услуг в учебных заведениях, в том числе к обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов». По данным Росстандарта, пока лишь треть школ обеспечена должной охраной.

1 сентября вводится ГОСТ по охране школ. Фото podkova-z.ru

Закон о «билетной мафии» попробует исключить перекупщиков

С 1 сентября 2019 года вступает в силу закон о «билетной мафии» (№193-ФЗ), определяющий правила продажи и возврата билетов, что должно стать препятствием для перекупщиков. Согласно закону, распространять билеты, помимо самих культурных учреждений, смогут только организации, с которыми у них заключен договор. При этом уполномоченные лица имеют право брать дополнительную плату за сопутствующие услуги (за доставку билета), но ее размер фиксируется — она не может составлять более 10% от цены покупки.

Форму билета, путевки или абонемента теперь будет утверждать Минкульт. Задокументирован и порядок возврата билета: если билет сдан за 10 дней, владелец может рассчитывать на возврат всей суммы покупки, если за пять — на половину; если срок составил менее пяти, но более трех дней — 30 процентов; в случае отказа от билета менее чем за три дня, учреждение может не возвращать деньги вообще.

Дроны теперь придется регистрировать и на их полеты получать разрешение

С сентября 2019 года — с 27 числа — власти начнут регистрировать фактически все имеющиеся у граждан дроны (квадрокоптеры, беспилотники): с массой от 0,25 килограмма до 30 килограмм. Причем покупатель обязан это сделать не позднее 10 дней с момента покупки, для чего должен будет предоставить в Росавиацию паспортные данные, СНИЛС владельца, серийный номер, модель и т. д.

Владелец дрона окажется и перед необходимостью получения разрешения на проведение полета, для чего заранее придется направлять заявку, в которой нужно указать цель запуска, дату, время и место, иначе действия владельца дрона окажутся вне закона. Остается, впрочем, вопрос, как федеральное агентство воздушного транспорта сможет проконтролировать действия владельцев всех российских дронов.

С сентября 2019 года власти начнут регистрировать фактически все имеющиеся у граждан дроны (квадрокоптеры, беспилотники)

Антипиратский меморандум заканчивается?

1 сентября заканчивается антипиратский меморандум, заключенный в ноябре прошлого года, когда его подписали Национальная медиа группа, «СТС Медиа», ВГТРК, Первый канал, объединяющая онлайн-кинотеатры ассоциация «Интернет-видео» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Mail.Ru Group и Rambler Group. Меморандум был призван «усилить борьбу правообладателей с распространением в Интернете нелегального видеоконтента», для чего подписавшие его компании договорились создать реестр ссылок на страницы сайтов, на которых, по мнению правообладателей, может быть размещено пиратское видео: администраторы интернет-ресурсов, согласно меморандуму, должны ежедневно каждые пять минут сверяться с этим реестром и в течение шести часов удалять указанные в нем ссылки из поисковой выдачи.

К началу лета 2019 года Роскомнадзор отчитался об удалении 300 тыс. ссылок. Впрочем, ожидается, что меморандум будет продлен, так как до сих пор не согласованы и не внесены в Госдуму поправки в антипиратское законодательство.

ДТП можно будет оформлять без ГИБДД

Вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым если оба водителя — участника ДТП зарегистрированы на портале «Госуслуги», то они могут оформить происшествие по европротоколу, без вызова сотрудников ГИБДД: для этого водители должны заполнить извещения и направить их в страховую компанию в течение пяти дней, воспользовавшись услугой портала.

Вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым если оба водителя — участника ДТП зарегистрированы на портале «Госуслуги», то они могут оформить происшествие по европротоколу, без вызова сотрудников ГИБДД. Фото 1gai.ru

Ограничат операции по банковским картам — анонимным

С 15 сентября власти начнут ограничивать операции по анонимным банковским картам (предоплаченным подарочным картам или командировочным, оформленным в зарубежных банках). Отныне владельцы анонимных банковских карт смогут снять не больше 5 тыс. рублей в сутки и 40 тыс. рублей в месяц.

Ремонт и уход за лифтами начнет контролировать Ростехнадзор

В сентябре поменяются правила ухода за лифтами, изменения коснутся предприятий, которые занимаются установкой, разборкой и техобслуживанием подъемных машин для перемещения людей и грузов. Теперь их работникам необходимо перед ремонтом и другими работами направлять запросы в Ростехнадзор и приступать к ним только после получения разрешения. Таким образом власти надеются улучшить работоспособность подъемников и снизить уровень травматизма. Касаться новый закон будет эскалаторов, пассажирских конвейеров, лифтов для людей с нарушениями в развитии. Одновременно начнут устанавливать новые лифты, учитывая, что почти треть ныне действующих старше 25 лет и небезопасны.

В сентябре поменяются правила ухода за лифтами, изменения коснутся предприятий, которые занимаются установкой, разборкой и техобслуживанием подъемных машин для перемещения людей и грузов. Фото stapravda.ru

За гибель журналистов в горячих точках редакции обязуют заплатить от 2 млн рублей

С 1 сентября вводится в действие закон о защите журналистов в горячих точках, согласно которому редакция, отправившая корреспондента в такую точку, должна будет выплачивать не менее 2 млн рублей в случае его гибели, не менее 1 млн рублей в случае потери профессиональной трудоспособности (в случае причинения вреда здоровью) и не менее 100 тыс. рублей за каждые 10% степени утраты трудоспособности. Также редакции будут обязаны покрывать расходы своих корреспондентов в горячих точках на экстренную медицинскую помощь (но не более 2 млн рублей).

Чиновники в РТ не смогут снимать помещения с арендой свыше 370,8 рублей за кв. м

1 сентября вступит в силу закон о предельной стоимости найма 1 квадратного метра жилого помещения на 2020 год, применяемая для размера возмещения расходов на найм помещений федеральным госслужащим (т. е. чиновникам). По Татарстану она составит, к слову, 370,8 рубля.

Минобрнауки начнет конкурс по кооперации предприятий с вузами

3 сентября вводится порядок проведения конкурса Минобрнауки РФ на право получения субсидии из федерального бюджета на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, госучреждений и организаций реального сектора в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств. Размер субсидии в 2019 году составит 17 млн рублей, в 2020 — 100 млн рублей, в 2021 — 100 млн рублей. Головной исполнитель должен выполнить не менее 60% стоимостного объема работ, затраты на которые финансируются за счет средств субсидии.

Нотариусов теперь смогут заменять главы администраций

Главы местных администраций или спецуполномоченные населенных пунктов, где нет нотариусов, получат право и обязанность исполнять их функции. Воспользоваться их услугами смогут, впрочем, только жители, зарегистрированные в этих поселках.

Граждане, имеющие право на получение отсрочки службы в рядах армии РФ, получат возможность самостоятельно отказаться от права на отсрочку. Фото Олега Тихонова

От отсрочки службы в армии можно будет отказаться

С начала сентября граждане, имеющие право на получение отсрочки службы в рядах армии РФ, получат возможность самостоятельно отказаться от права на отсрочку службы. В частности, это касается отсрочек от армии по учебе, семейным обстоятельствам, по детям, по работе, по здоровью. Если человек хочет служить и возраст у него призывной, он может просто обратиться с соответствующим заявлением в приемную комиссию военкомата.

Сельским пенсионерам поднимут пенсию на 25%

1 сентября заканчивается перерасчет пенсии — на 7,05% в 2019 году. Сельские пенсионеры со стажем свыше 30 лет получат надбавку к фиксированной пенсии на 25%, или 1 333 рублей.

Одновременно индексируются студенческие стипендии — на 4,3% (около 150 рублей), предполагается, что в 2020 году стипендия вырастет на 3,8%, в 2021 — на 4%. Наименьшая академическая пенсия должна вырасти до 1 633 рублей. Должны поднять зарплату и контрактникам российской армии и повысить компенсации за съем жилья военнослужащим.

Аудиозапись судебного заседания станет обязательной

С 1 сентября аудиозапись судебного заседания в гражданском, административном, уголовном процессах станет обязательной (бумажную запись это не исключает), аудионоситель будет приобщаться к делу, стороны будут в праве ознакомиться с ним и представить замечания на протокол.

С 16 сентября вступает в силу закон, направленный на упрощение проведения комплексных кадастровых работ при отсутствии утвержденного проекта межевания территории. Фото tverbti.ru

Кадастровые работы упростят

С 16 сентября вступает в силу закон, направленный на упрощение проведения комплексных кадастровых работ при отсутствии утвержденного проекта межевания территории. Законом, в частности, определяются особенности проведения комплексных кадастровых работ для земельных участков, занятых объектами (территориями) общего пользования, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства и огородничества, в отношении лесных участков. Устанавливается порядок выявления самовольного занятия земельных участков, а также порядок уточнения границ земельных участков, площадь которых не соответствует указанной в ЕГРН.

Появятся новые налогоплательщики — участники СПИКов

Со 2 сентября вводятся в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым закреплен статус еще одной категории налогоплательщиков — участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Такими признаются лица, являющиеся стороной СПИК, заключенного в соответствии с законом «О промышленной политике в РФ», но не являющиеся участником КГН, резидентом ОЭЗ любого типа или ТОСЭР, участником (правопреемником участника) РИП, участником СЭЗ и (или) резидентом свободного порта Владивосток и не применяющее специальные налоговые режимы. Для участников СПИК ставка налога в федеральный бюджет устанавливается в размере ноль процентов или может быть установлена пониженная ставка.

Установят новый прожиточный минимум

3 сентября будет установлен прожиточный минимум в размере 11,2 тыс. рублей на душу населения, для трудоспособного — 12,13 тыс., для пенсионеров — 9,2 тыс. рублей, для детей — 11 тыс. рублей.