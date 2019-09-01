Единые правила охраны школ вступили в силу сегодня в России

Сегодня в России вступил в силу Государственный стандарт по охране образовательных организаций.

В новый ГОСТ Р 58475-2019 включили основные требования к охране образовательных организаций, в том числе порядок пропускного режима.

Помимо обязательных пунктов, в стандарте также есть и рекомендуемые пункты: типовые документы об организации внутриобъектного и пропускного режимов, а также инструкция охранника.

Стандарт после череды резонансных происшествий в школах и колледжах, в которых за два последних года были ранены 99 человек и погибли 24, включая 12 детей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

Напомним, в мае также стало известно, что Генпрокуратура в 2019 году проведет комплексную проверку в школах России.

