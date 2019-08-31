Кубок мира по художественной гимнастике на год переедет из Казани в Москву — видео

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В Казани проходит Кубок мира по художественной гимнастике. В следующем году он пройдет в Москве, но потом вернется в столицу республики, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Вице-президент Федерации художественной гимнастики РТ и директор турнира Лилия Шафеева рассказала, что переезд связан с Олимпиадой.

«Кубок мира у нас переезжает всего на один год, на следующий на Олимпийский. А затем вновь возвращается в Казань», — подчеркнула она.

Выступили на Кубке и главные кандидатки на участие в летней Олимпиаде в Токио сестры Аверины из Заволжья. Вопрос об их участии может решиться уже через две недели.