Новости спорта

23:46 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Кубок мира по художественной гимнастике на год переедет из Казани в Москву — видео

23:22, 31.08.2019
Кубок мира по художественной гимнастике на год переедет из Казани в Москву — видео
Фото: скриншот

В Казани проходит Кубок мира по художественной гимнастике. В следующем году он пройдет в Москве, но потом вернется в столицу республики, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Вице-президент Федерации художественной гимнастики РТ и директор турнира Лилия Шафеева рассказала, что переезд связан с Олимпиадой.

«Кубок мира у нас переезжает всего на один год, на следующий на Олимпийский. А затем вновь возвращается в Казань», — подчеркнула она.

Выступили на Кубке и главные кандидатки на участие в летней Олимпиаде в Токио сестры Аверины из Заволжья. Вопрос об их участии может решиться уже через две недели.

Спорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров