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Берлинский подросток попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за 57-го размера ноги

03:37, 01.09.2019
Берлинский подросток попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за 57-го размера ноги
Фото: bild.de

Житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самым большим размером ноги. Он заказывает ботинки 57-го размера.

Длина стопы 16-летнего парня достигает 35 сантиметров, сообщает издание Radiowestfalica.

Ларс гордится рекордом, несмотря на то, что у него могут возникнуть проблемы с получением водительских прав или при занятии спортом.

«Однажды мне пришлось снять обувь в Цюрихе, потому что служба безопасности не верила, что мои ноги такие большие, — рассказал Ларс. — Они думали, что я что-то провожу в своих ботинках».

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