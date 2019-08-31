В Казани зафиксирована пробка длиной 3 км

Несмотря на выходной день, сегодня в Казани самая длинная пробка растянулась на 3 км. Она была замечена в 14.12 на улицах Мира и Азина.

Участок от Парковой улицы до трассы М-7 был загружен 40 минут, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Вечером же загруженность дорог Казани составила 2 балла.

В число самых крупных также попали пробки на Ямашева (2,4 км), Советской — Ленинградской (1,9 км), Чистопольской (1,1 км) и Залесной (1 км).