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В Казани зафиксирована пробка длиной 3 км

20:00, 31.08.2019 1
В Казани зафиксирована пробка длиной 3 км

Несмотря на выходной день, сегодня в Казани самая длинная пробка растянулась на 3 км. Она была замечена в 14.12 на улицах Мира и Азина.

Участок от Парковой улицы до трассы М-7 был загружен 40 минут, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Вечером же загруженность дорог Казани составила 2 балла.

В число самых крупных также попали пробки на Ямашева (2,4 км), Советской — Ленинградской (1,9 км), Чистопольской (1,1 км) и Залесной (1 км).

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:29
    Неужели городским чиновникам нельзя играть в лесу?
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