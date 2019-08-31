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На создание самоучителя башкирского языка для смартфона направят 2,5 млн рублей

11:33, 31.08.2019
На создание самоучителя башкирского языка для смартфона направят 2,5 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Академия наук Башкортостана заплатит 2,5 млн рублей за разработку и продвижение приложения «Самоучитель по башкирскому языку» для мобильных операционных систем.

О тендере на сайте госзакупок объявили 27 августа. Заявки на участие будут принимать еще достаточно долго — до 18 сентября, а рассматривать их будут 19 и 24 сентября. Оплатят закупку из средств бюджетного учреждения. Работы должны быть выполнены в течение 50 календарных дней.

От подрядчика потребуется провести исследования по лексике, терминологии, морфемике и грамматике башкирского языка на предмет адаптации к самостоятельному освоению языкового материала широким кругом населения, а также разработать приложения, подготовить научные статьи с последующей их публикацией в научных изданиях и т. д.

ОбществоОбразование Башкортостан
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