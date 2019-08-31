Зеленского пригласят на 75-летие Победы в Москву

Президенту Украины Владимиру Зеленскому направят приглашение приехать в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

На данный момент участие в праздновании подтвердили лидеры 17 стран, в том числе Франции, Индии, Венесуэлы, Белоруссии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

Ранее Россия направила лидеру КНДР Ким Чен Ыну и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону приглашения на празднование в следующем году 75-й годовщины Победы. Еще раньше приглашение получили Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин.