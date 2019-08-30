«Башнефть» закупит для своих заправок военно-патриотическую продукцию

«Башнефть-розница» планирует купить сувенирную продукцию — военно-патриотическую атрибутику — на общую сумму в 22,4 млн рублей.

Конкретные наименования товаров пока не известны. Информация о тендере появилась 22 августа на электронной торговой площадке «ТЭК-торг», в секции ПАО НК «Роснефть». Заявки будут приниматься до 2 сентября, а итоги подведут 25 октября.

Поставку нужно будет производить по адресам автозаправочных комплексов в течение семи дней с момента получения заявки. Минимальная партия составит 4 тысячи рублей. Срок действия договора — два года.



Ранее сообщалось, что ПАО «АНК «Башнефть» и филиалы компании объявили тендер на закупку специальной одежды на 2020 год. За нее готовы заплатить 947 млн рублей. Будут закуплены костюмы из огнестойких тканей с антистическими свойствами для защиты от нефти и нефтепродуктов, костюмы из огнестойких материалов для защиты от воды и атмосферных осадков.

