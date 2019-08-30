В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете

С 2021 года в России может быть узаконена продажа БАДОв в интернете. Ограничение есть сейчас в одном из СанПиНов Роспотребнадзора.

Однако в ведомстве составлен список санитарно-гигиенических правил, действие которых следует прекратить в рамках «регуляторной гильотины», 19 августа документ был направлен Торгово-промышленную палату (ТПП), сообщают «Известия».

Как пояснили в Ассоциации компаний интернет-торговли, данная мера связана с тем, что многие россияне покупают БАДы, не прошедшие регистрацию, на зарубежных сайтах.

Кроме того, общий объем покупок российских граждан на зарубежных сайтах по итогам прошлого года оценивается в 1,2 млрд рублей, а количество посылок из-за рубежа в РФ в 2018 году выросло на 30% по сравнению с 2017-м.

Напомним, во втором чтении законопроекта о дистанционной торговле лекарствами внесены поправки, которые позволяют продавать в интернете биологически активные добавки (БАД), только зарегистрированные в России и прошедшие проверку в Роспотребнадзоре.

