Минтруд России предложил увеличить штрафы за несоблюдение прав инвалидов

Министерство труда и социальной защиты России предложило увеличить штрафы за уклонение от соблюдения прав инвалидов. Это связано с неэффективностью существующих мер по обеспечению их защиты.

Сейчас штрафы составляют 1—10 тыс. рублей для должностных лиц и 20—100 тыс. рублей для юридических. Эти суммы предложено увеличить до 10—35 тыс. рублей и 100—150 тыс. рублей соответственно.

Как сообщает пресс-служба Минтруда, мягкие санкции фактически подталкивают некоторых недобросовестных собственников объектов продолжать практику несоблюдения прав инвалидов на доступную среду.

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах и еще шести районах Республики Татарстан в 2019 году внедрят систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.