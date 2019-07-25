В Челнах и шести районах Татарстана в 2019 году внедрят систему ухода за пожилыми и инвалидами

В Набережных Челнах и еще шести районах Республики Татарстан в 2019 году внедрят систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.

Внедрение системы будет осуществляться в три этапа. На первом этапе, в 2019 году, систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами внедрят в Арском, Высокогорском, Зеленодольском, Кукморском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском муниципальных районах и Набережных Челнах.

На втором этапе, в 2020 году, подключатся Альметьевский, Елабужский, Сабинский, Спасский, Тукаевский, Чистопольский муниципальные районы.

Еще через год, в 2021 году, система должна заработать во всех 45 муниципальных образованиях республики, передает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

По итогам 2019 года охват лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода должен составлять 8%. В настоящее время этот показатель составляет 3,5%.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выделил Татарстану 28 млн рублей на пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

