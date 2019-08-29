Для казанской школы построят допкорпус с галереей за 186 млн рублей.

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ГИСУ РТ до 5 сентября продолжает прием заявок на выполнение строительства дополнительного корпуса с галереей для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (МБОУ) по ул. Красной Позиции в Казани.

Судя по всему, речь идет о школе №93 в Казани. Из двух расположенных на Красной Позиции школ только она имеет организационно-правовую форму МБОУ. В ней учится 592 человека.

Цена контракта на строительно-монтажные и прочие работы, в том числе установку и монтаж оборудования, по объекту составляет 186,7 млн рублей. Завершить работы необходимо к 30 ноября текущего года.



Напомним, в этом году в Казани к 1 сентября построили две новые школы на 2,7 тыс. мест Всего на строительство и капитальный ремонт школ и детсадов в 2019 году направлено 1,5 млрд рублей.